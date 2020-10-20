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Buket Aydın Jülide Ateş'e rakip oluyor! 'Mekanın sahibi geri geliyor'

20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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Buket Aydın Jülide Ateş'e rakip oluyor! 'Mekanın sahibi geri geliyor'

Kanal D'den istifa edip eşinden boşanan Buket Aydın son dönemlerde aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Buket Aydın şu sıralar ekranlara dönme hazırlığı yapıyor.

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın bir süredir ekrandan uzaktı. Gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Aydın kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda ekranlara döneceği müjdesini sevenleriyle paylaşan Buket Aydın, önceki günde yaptığı çarpıcı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine adeta meydan okudu.

JÜLİDE ATEŞ'E RAKİP OLACAK

İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan güzel haberci iddialı bir açıklamada bulundu.

Aydın, "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı mekanın sahibi geri geliyor" açıklamasında bulundu. (SnobMagazin)

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