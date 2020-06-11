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Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

1 ay önce Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden ve sonrasında 7 yıllık eşinden boşanan Buket Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

İki radikal kararı peş peşe alan isim geçtiğimiz gün de kuralları hiçe sayarak alışveriş yaparken görüntülenmişti. Emir Sarıgül ile de aşk yaşadığı iddia edilen Aydın sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı.

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Buket Aydın son olarak boks yaparken bir karesini paylaşarak "Karantinada kilo almayan sinsidir" yorumunda bulundu.

İş hayatından paylaşımlar dışında paylaşım yapmayan Aydın bu paylaşımıyla şaşırttı.

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