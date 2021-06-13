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  4. Buket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! "Evlenmek istemiyorum" diyerek reddetmişti

Buket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! "Evlenmek istemiyorum" diyerek reddetmişti

13.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini “Evlenmek istemiyorum” diyerek reddeden Buket Aydın, önceki akşam Yeniköy’de Emir Sarıgül’ün teknesine binerken kameralara yakalandı.

Emir Sarıgül, eski sevgilisi Buket Aydın’a geri döndü.

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"KARİYERİMİ ZEDELİYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine son veren Buket Aydın ile Emir Sarıgül, önceki akşam Yeniköy’de kameralara yakalandı.

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Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı. Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve peşinden gelen sevgilisi Buket Aydın’ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu. Emir Sarıgül ile Buket Aydın çifti, bindikleri tekneyle uzaklaştı.

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Çantasını masaya koyan Buket Aydın soluğu Sarıgül’ün yanında aldı. Aydın’ın yolculuk boyunca elini sevgilisinin omzundan indirmemesi dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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