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Buket Aydın ve Emir Sarıgül'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Aydın'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Barbaros Şansal, geçtiğimiz günlerde Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın bu fotoğraflarla gündeme gelmesinden sonra aşk iddialarına tepki gösterdi.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Aydın'dan açıklama

"Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandığı iddia edilmişti. Aydın'ın boşanmasının ardından sosyal medyaya bir fotoğraf damga vurdu.

Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirdi. Aydın'dan bu iddialara jet hızında yanıt geldi.

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Aydın açıklamasında "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a halave ediyorum.

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Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum!" dedi.


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