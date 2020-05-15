Buket Aydın ve Emir Sarıgül'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Aydın'dan açıklama

"Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandığı iddia edilmişti. Aydın'ın boşanmasının ardından sosyal medyaya bir fotoğraf damga vurdu.

Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirdi. Aydın'dan bu iddialara jet hızında yanıt geldi.

Aydın açıklamasında "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a halave ediyorum.

Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum!" dedi.



