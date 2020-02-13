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Bülent Emrah Parlak Arka Sokaklar'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.02.2020 20:31 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da rol alacak.

Bülent Emrah Parlak Arka Sokaklar'da hangi rolde oynayacak?

Kanal D’nin, 14 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Erler Film Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizinin 543’üncü bölümüne oyuncu Bülent Emrah Parlak, konuk oldu.

Bülent Emrah Parlak
Canlandırdığı karakterlerle her zaman izleyicinin yüzünü güldüren Parlak, bu sefer çok farklı bir rolde izleyici karşısına çıkacak. 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde izleyici ile buluşacak olan Parlak, avukat Nedim Adalı’yı canlandıracak.

Bülent Emrah Parlak3

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Emrah Parlak, Arka Sokaklar,

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