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Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 'Gerçeğim yanımda'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının iki oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evliliği biten çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti annede kaldı.

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder tek celsede boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Burcu Gönder avukatı Beybin Somuk ile Bülent Emrah Parlak da avukatı Bahar Varol ile katıldı. Gizli görülen celsede mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Taraflar birbirinden tazminat talep etmedi.

HAKLARINDAKİ HABERİ YALANLADILAR

Bir gazete haberinde Burcu Gönder, eşi Bülent Emin Parlak'ın tektaş yüzüğüne kadar aldığını ve Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. Boşanma davasının ardından çift haklarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Evliliklerinin gerçek bir aşk evliliği olduğunu söyleyen Bülent Emrah Parlak, “Aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Yine sevgiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BENİM GERÇEĞİM YANIMDA

Parlak, “Karanlığı yok eden aydınlıktır. İftiraları da yok eden de gerçektir. Benim gerçeğim yanımda. Sadece çıkan yalan haberlerden dolayı üzgünüz. Şairin de dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak bu. İnsanları sevelim asılsız iddialara inanmayalım insanları suçlamayalım” ifadesinde bulundu.

Burcu Gönder ise “Dostluğumuz hep baki. Bu hayatımızın sonuna kadar devam edecek. Kızımız için elimizden gelen her şeyi onun için yapacağız” diye konuştu. (İHA)

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