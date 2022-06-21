Bülent Ersoy'a asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak

Geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada 'Ben standart mezara sığmam ki' sözleriyle gündem olan Bülent Ersoy, hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli” dedi. Bu konuşmanın gündem olmasının ardından Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Al Sana Haber’ e bağlanarak konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fevzi Siverek, "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye’ de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy’un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya bir ricada bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve gereğini yapacağını söylemişler. Kendilerine hem kendi adıma hem de Bülent Hanım adına sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT HANIM'IN MEZARINI ASANSÖRLÜ YAPACAĞIZ'

Siverek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah gecinden versin tabii kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce hakkın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy'u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır."

"1.5 MİLYON TL"

Mezarın maliyeti hakkında da konuşan Siverek, “Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 milyon TL tutar” dedi. Ersoy'a yapılan mezarın 10 metre derinlikte olacağı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bülent Ersoy, Geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un patronu ve yakın dostu olan Fevzi Siverek de “Sana daha büyük yapacağız” demişti. Bu mezar sohbeti gündem olmuştu.

