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Bülent Ersoy'dan Süleyman Soylu'ya geniş mezar ricası

20.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde babasının cenazesinde mezarcı ile yaptığı diyalog yeniden gündem olan Ersoy, yeni mezarlık açıklamasıyla gündem oldu. Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi.

Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Dualar ederek açılış kurdelesini kesen Diva, daha sonra makası yere attı. Pahalı ve de orijinal takılara olan merakıyla bilinen Ersoy, Ankara'daki açılışta da yine milyonluk pırlanta takılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Medyaradar'ın aktardığı habere göre; Ersoy, Katar'dan getirttiği 1 milyonluk çantasıyla açılışa katıldı.

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"SÜLEYMAN SOYLU'DAN İSTİRHAM ETTİM"

Mezar yeriyle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem olan Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini sözlerine ekledi. Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi.

Öte yandan Bülent Ersoy, kendisinden 17 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a da gönderme yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Bülent Ersoy
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