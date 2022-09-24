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  4. Bülent Ersoy'a büyük şok! Hayranın sahneye atlayıp dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Ersoy'a büyük şok! Hayranın sahneye atlayıp dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

24.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yıllar öncesine ait bir konserinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bülent Ersoy’un şarkı söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı ve ünlü ismi dudağından öptü. Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bülent Ersoy'a büyük şok! Hayranın sahneye atlayıp dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden Bülent Ersoy yaptığı açıklamalarla ses getirmeyi başarırken ünlü sanatçının yıllar öncesinde ait bir konserinde kaydedilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının konseri sırasında bir hayranın sahneye atlayarak Bülent Ersoy’u dudağından öptüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı.

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU

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Yıllar öncesinde verdiği bir konser sırada Bülent Ersoy’un bir hayranının bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Konserde sahne kenarına gelerek Diva’nın elini tutan hayranı bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptü. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Ersoy ise hayranına gülümseyerek tepki verdi. Görüntülerin hangi konserde ve kaç yıllarında çekildiği bilinmezken hayranın kimliği de belirsizliğini korudu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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