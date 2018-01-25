Bülent Ersoy’dan kötü haber

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.

Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanat ve müzik ilişkilerine aldığı müzik dersleri sayesinde adım attı. Küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilendiği için, İstanbul Konservatuvarında okumuştur. Fakat sadece 2 ay devam etmiştir.

Eğitimi boyunca Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi müzik üstadlarından özel dersler almış ve aldığı akademik terbiye ile tecrübelerini geliştirmeye fırsat bulmuştur. İlk sahnesini 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda aldı. Aynı zamanda Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasında birinci olmuş ve 1000 lira para ödülü almıştır.