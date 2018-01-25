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Bülent Ersoy’dan kötü haber

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bülent Ersoy'dan hayranlarını üzen haber... Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu. Sanatçı Onur Akay, Bülent Ersoy’a zatürre teşhisi konulduğunu duyurdu.

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.

Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanat ve müzik ilişkilerine aldığı müzik dersleri sayesinde adım attı. Küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilendiği için, İstanbul Konservatuvarında okumuştur. Fakat sadece 2 ay devam etmiştir.

Eğitimi boyunca Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi müzik üstadlarından özel dersler almış ve aldığı akademik terbiye ile tecrübelerini geliştirmeye fırsat bulmuştur. İlk sahnesini 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda aldı. Aynı zamanda Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasında birinci olmuş ve 1000 lira para ödülü almıştır.

Gazinoda 3 ay çalışarak 1971 yılında ilk 45'liği olan Lüzum Kalmadı Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı.

1989 yılında Adana'da bir konser esnasında seyircilerden gelen şarkı isteğini yerine getirmeyince kurşunlandı ve bir böbreğini kaybetti.

Yaklaşık 30 yıl olan sanat yaşamında birçok ilke imza atmış ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı salonlarda dev konserler vermiştir.

Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan ses testleri sonucunda "yüzde yüz kusursuz" bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru olarak ödüllendirildi.

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Bülent Ersoy diva zatürre

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki sırada bülenk ersoy var daha önce hastaneye yatan ünlülüer ünsüz olarak çıktılar
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