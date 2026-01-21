MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen hayatını kaybetti. Duayen sanatçı Haldun Dormen, yaklaşık 3 hafta önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda entübe edilmişti. Usta sanatçının vefat haberini duyuran oğlu Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Usta tiyatrocu Haldun Dormen'den acı haber geldi. Entübe edilen duayen sanatçı, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti 1

HALDUN DORMEN'DEN ACI HABER... HAYATINI KAYBETTİ

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının hayata gözleirni yummasının ardından paylaştığı mesajında, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti 2

BAKAN MEMİŞOĞLU: "SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden Haldun Dormen'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatro tarihinde eşsiz izler bırakan Haldun Dormen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haldun Dormen'in vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımda usta sanatçı adına başsağlığı dileklerini iletti.

Özel, "Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim.

Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…" ifadelerini kullandı.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen 05.04.1928 yılında Mersin'de doğdu.

Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır.Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda yirmi beş kuruş rolüyle çıktı.Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı.Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı.Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı.O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya sinemasında Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyununu sergiledi. 1957 Eylül'de Küçük Sahne'nin kendisine teklif edilmesiyle oyunlarını sergilemeye orada devam etti. 1957'de Papaz Kaçtı komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi onlarca sanatçı yetiştirdi.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti 3

Topluluk en parlak dönemini 1957-1972 yılları arasında yaşadı. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.Gülriz Sururi'yi buradaki İrma rolüyle Türkiye'ye adını duyurdu. 1962'de Beyoğlu'ndaki tarihi Ses Tiyatrosu'na geçti, 10 yıl süreyle çalışmalarını orada sürdürdü. Oynadığı oyunlar arasında başlıcaları Bit Yeniği, Şahane Züğürtler, Erol Günaydın ve Cemal Reşit Rey'in yazdığı Yaygara 70'tir.Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin adlı iki film yönetti. Bu filmlerde Dormen kadrosunun yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter, Nedret Güvenç gibi isimlerde yer aldı. Bu iki film 1966 ve 1967 yıllarında Altın Portakal Film Festivali'nde yedi tane ödül kazandı. Ama gişede bekleneni vermedi.1972'de tiyatrosunu kapatmak zorunda kalıp televizyona, yazarlığa ve hocalığa yöneldi. Aralarında Unutulanlar, Anılarla Söyleşi, Kamera Arkası, Dadı, Pop Star gibi programların olduğu onlarca programla televizyonda devamlı yer aldı. Aynı yıllarda Milliyet gazetesinde Çeşitlemeler adlı köşesiyle gazeteciliğe başladı. Milliyet gazetesindeki yazılarını sekiz yıl sürdürdü.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti 4

1981'de Egemen Bostancı ile tanıştı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri yazıp yönetti. 1984 de Egemen Bostancı'nın ısrarıyla 17 yıl sürecek olan ikinci Dormen Tiyatrosunu yeniden kurdu. Aynı yıllarda Gencay Gürün'ün yapımcılığında İstanbul Şehir Tiyatrolarında 30 yıl kapalı gişe oynayan Lüküs Hayat'ı sahneye koydu. Lüküs Hayat'ı daha sonra İzmir ve Mersin Operalarında ve Eskişehir Şehir Tiyatrolarında yönetti.2002 yılında ekonomik nedenlerle tiyatrosunu kapatmış fakat çeşitli tiyatrolarda oyunculuğuna ve yönetmenliğine devam etmiştir.Haldun Dormen dördü otobiyografik olan beş kitap ve on iki oyun yazmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kadın sahne sanatçılarının yaşadıklarına ışık tutan Kantocu adlı eseri İstanbul, Eskişehir, Ankara'da sahnelendi.1997'de Yapı Kredi adına halen devam etmekte olan Afife ödüllerini başlattı.Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında dersler vermiştir. Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Son dakika: Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti 5

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Entübe edilmişti! İddialar yayılınca oğlu paylaştı Entübe edilmişti! İddialar yayılınca oğlu paylaştı
21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdiÜnlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi
Fenomen dizide şaşırtan karar! Bir isim geri dönüyor Fenomen dizide şaşırtan karar! Bir isim geri dönüyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
vefat Tiyatro Haldun Dormen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Diğer Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Mahkeme kararını verdi: Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut...

Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan karar! Bir isim geri dönüyor

Fenomen dizide şaşırtan karar! Bir isim geri dönüyor

Esat Yontunç'tan ilk açıklama: 'İlk uçakla ülkeme döneceğim'

Esat Yontunç'tan ilk açıklama geldi!

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yeni evini paylaştı

Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızını görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı annesi'

Kızını görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı annesi'

Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.