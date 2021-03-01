Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un son kürkü olay oldu. Özel tasarım yeni bir kürk yaptırdığı konuşulan Diva, 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle poz verdi.

'55 TİLKİ' İDDİASI

Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edildi. Diva için tasarlanan kürkün fiyatının ise 450 bin TL olduğu konuşuluyor.

Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapıldı.

Çıkan haberlerden sonra Ersoy'dan açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Diva, "O kürk üç sene önce yapıldı. O üzerimdeki. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi haber yapılmış" dedi." dedi.

KÜRK BAĞIŞI GERİ ÇEVRİLDİ

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.