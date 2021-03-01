MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

01.03.2021 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

Kürk tutkusunda vazgeçmeyerek sürekli eleştirilen Diva Bülent Ersoy'un yeni bir kürk satın aldığı iddia edildi. Ersoy için özel tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öne sürüldü. Ünlü sanatçı, kendisiyle ilgili çıkan bu haberlere yanıt verdi.

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un son kürkü olay oldu. Özel tasarım yeni bir kürk yaptırdığı konuşulan Diva, 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle poz verdi.

2989915_fc0f24a52e698842d8e85eee5ed4e719_640x640

'55 TİLKİ' İDDİASI

Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edildi. Diva için tasarlanan kürkün fiyatının ise 450 bin TL olduğu konuşuluyor.

Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapıldı.

2989915_412465fd4481227dfdd9370552bbdbd9_640x640

Çıkan haberlerden sonra Ersoy'dan açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Diva, "O kürk üç sene önce yapıldı. O üzerimdeki. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi haber yapılmış" dedi." dedi.

KÜRK BAĞIŞI GERİ ÇEVRİLDİ

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

2989915_4655ce04e6a840f6aa8ec2de0e00a33b_640x640

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.

Yusuf Güney'den Bülent Ersoy'a: Erkek oldun, kadın oldun insan olamadınYusuf Güney'den Bülent Ersoy'a: Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın

Ersoy, "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; Ona şarkı okuyamamak" demişti.
2989915_c8984efb64ebf7078b9c4450daee37dc_640x640

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Diva ayrıca, "Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldıBülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Diğer Haberler

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

Müge Anlı'ya çıkmayı bile düşündü! İşte yeni gelişme

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

Ayrılık itirafı! 'Mutlu değildim'

Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

Bikini üstü dar geldi! Takipçileri beğendi

Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

Tangalı paylaşımı olay oldu! Uzun saçları kalçasına kadar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.