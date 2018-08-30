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Bülent Ersoy ilk kez sanat güneşi Zeki Müren'den okudu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Bülent Ersoy, sanat güneşi Zeki Müren'den 'Şimdi Uzaklardasın' adlı şarkıyı söyledi. Ersoy, "47 senelik musiki hayatımda ilk kez merhumun bir eserini okuyorum" dedi. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde, Ersoy kendisini dinlemeye gelen sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Bülent Ersoy ilk kez sanat güneşi Zeki Müren'den okudu

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu imzalı beyaz kıyafetiyle sahne aldı. Kıyafetini, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden getirdiği etnik egzotik takılarıyla tamamladı. Bodrum Antik Tiyatro'da 3 saat boyunca sahnede kalan Bülent Ersoy, Bodrum konserinde Zeki Müren'in 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısını okudu.

Ersoy, "47 senelik musiki hayatımda ilk kez merhumun bir eserini okuyorum. Nazik, kibar, hassas, sanata ve gerçek sanatkara değer veren bir insandı. Allah onu seviyormuş, yanına aldı. Ama eserleri her zaman ölümsüz olarak yaşıyor. Birlikte olduğumuz ödül törenlerinde en sona ikimiz kalırdık. 'İşte yaşayan en büyükler' diye anons ederlerdi. Birlikte gecenin sonunda sahnede el ele yürürdük. Herkes bizi, birbirine sevgisiz olarak nitelendirir. Ama ben kaza geçirdiğimde merhum Süleyman Demirel'den sonra beni 2. arayan kişiydi. Sahnenin getirdiği bazı atraksiyonlar olur ama onlar çoğu zaman gerçek değildir. Birbirimizi hep sevdik" dedi.

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6 KEZ BİS YAPTI
Bülent Ersoy, Ferdi Özbeğen'i de unutmadı. Ersoy, "Çok yakın arkadaşım, kadim dostumdu" diyerek, Özbeğen şarkısı da seslendirdi. Bülent Ersoy, performansıyla devleşti. Programını bitirerek veda etmek istemesine rağmen, tezahüratlar nedeniyle tam 6 kez bis yaptı.

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Bülent Ersoy diva zeki müren Bodrum konser

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