Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'de jüri oldu! Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV’de ekrana gelen sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jüri kadrosuna Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Diva yorumlarıyla çok yakında rekabet dolu Kuaförüm Sensin yarışmacılarına ter döktürecek. İlk defa gündüz kuşağı programında yer alacak olan Bülent Ersoy sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Bülent Ersoy'un jüri koltuğunda oturacağı Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri 1 Haziran Pazartesi'den itibaren başlıyor. Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de.

BÜLENT ERSOY, KUAFÖRÜM SENSİN'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.

