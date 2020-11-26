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Bülent Ersoy kürke tam 40 bin lira ödedi

26.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde 6 saat süren alışveriş sonrası görüntülenen Bülent Ersoy aldığı kürkle gündeme geldi. Diva kürke 40 bin lira verdi.

Bülent Ersoy tam 6 saat süren alışverişinden sonra eşyalarını taksiye sığdıramamış ve gündem olmuştu. Ersoy şimdi de kürke verdiği parayla gündemde...

Kürk sevdasından vazgeçmeyen Diva Bülent Ersoy, Nişantaşı İzmirli Kürk mağazasından 40 bin liraya hırka kürk yaptırdı.

Ersoy, hırka kürküyle objektiflere poz verdi. Ersoy'un kürke ödediği bu parayı duyan sosyal medya kullanıcıları Diva'ya "İnsanlar aç ayıp" yorumlarında bulundu.

Bülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadıBülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadı

ÜZERİNDE SERVET VAR!

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Lüks tutkusuyla bilinen Bülent Ersoy, alışverişteki tarzıyla da dikkat çekmişti. Ersoy özel dikim kürkü, 60 bin liralık Prada çantası, Dior marka 7 bin 700 liralık tül eldivenleri ve “satsam uçak alırım” dediği her biri servet değerindeki yüzükleriyle çıktı. Sanatçının daha önce “helikopter alır” dediği tektaşı da parmağındaydı. Yüzüğün 4 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor.


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