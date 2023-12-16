Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra bir araya geldi! Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu!

Türk sinema ve müzik piyasasının güçlü isimlerinden Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı. Youtube'da yayınlanan programda Bülent Ersoy'un cinsel ilişki süresiyle ilgili söyledikleri olay oldu. Safiye Soyman'a 'O uzun sever' diyen Ersoy'un sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YAŞLILIĞA YATIRIM KOCA"

Programın ilk bölümündeki cinsel ilişki sohbeti gündem oldu. Sunucunun Bülent Ersoy'a "Bülent Hanım sizin hayatınızda biri var mı?" sorusu sonrasındaki konuşmalar izleyenleri oldukça güldürdü.

Ersoy'un "Ne münasebet canım. Aman Allah korusun, hiç sevmem öyle şeyleri" cevabına Safiye Soyman'ın "Yaşlılığa yatırım koca, evlilik. Yanında bir nefes olsun." demesiyle birlikte Ersoy, eski ilişkilerinden birinde yaşadığı anları anlattı.

Oldukça keyifli geçen sohbete Ersoy'un "Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Siz kafayı yemişsiniz" cümleleri damga vurdu.

Banu Alkan'ın kahkahalara boğulduğu programda sunucusundan Ersoy'a "15 dakika çok. Türkiye'de ortalama 3 dakika." açıklaması geldi. Ersoy ise "15 bile sürmüyor. Ben kafadan attım. Benim diyeninki 15 dakika sürmüyor. Hemen tik tak." diye ekledi.

"SAFİYE UZUN SEVER"

Sunucunun "Banu Hanım '15 dakikaya az dedi' diye bir şey söyledi" diyince Diva'dan "Eee bununki uzun sürüyormuş demek ki. Ne diyeyim anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem de. Böyle böyle 10 saat, hiç çekemem. Tokadı basarım. 'Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi' derim." cevabı geldi.

Banu Alkan Faik Öztürk'le birlikte olan Safiye Soyman'a dönerek "Safiye Hanım'ı soralım bakalım" dedi. Bülent Ersoy'un "Safiye uzun sever" sözlerine Soyman da "Şimdi ne diyeyim, o zamanındaydı" diyerek karşılık verdi.

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.









