MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra bir araya geldi! Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra bir araya geldi! Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu!

16.12.2023 20:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. Geçtiğim yıllarda Show TV'de yayınlanan ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Dünya Güzellerim' adlı programla adlarından uzun süre söz ettiren fantastik üçlü, 'Dünya Güzellerim Masada' adlı programla ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

Türk sinema ve müzik piyasasının güçlü isimlerinden Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı. Youtube'da yayınlanan programda Bülent Ersoy'un cinsel ilişki süresiyle ilgili söyledikleri olay oldu. Safiye Soyman'a 'O uzun sever' diyen Ersoy'un sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (12)

"YAŞLILIĞA YATIRIM KOCA"

Programın ilk bölümündeki cinsel ilişki sohbeti gündem oldu. Sunucunun Bülent Ersoy'a "Bülent Hanım sizin hayatınızda biri var mı?" sorusu sonrasındaki konuşmalar izleyenleri oldukça güldürdü.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (10)

Ersoy'un "Ne münasebet canım. Aman Allah korusun, hiç sevmem öyle şeyleri" cevabına Safiye Soyman'ın "Yaşlılığa yatırım koca, evlilik. Yanında bir nefes olsun." demesiyle birlikte Ersoy, eski ilişkilerinden birinde yaşadığı anları anlattı.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (8)

Oldukça keyifli geçen sohbete Ersoy'un "Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Siz kafayı yemişsiniz" cümleleri damga vurdu.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (7)

Banu Alkan'ın kahkahalara boğulduğu programda sunucusundan Ersoy'a "15 dakika çok. Türkiye'de ortalama 3 dakika." açıklaması geldi. Ersoy ise "15 bile sürmüyor. Ben kafadan attım. Benim diyeninki 15 dakika sürmüyor. Hemen tik tak." diye ekledi.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (9)

"SAFİYE UZUN SEVER"

Sunucunun "Banu Hanım '15 dakikaya az dedi' diye bir şey söyledi" diyince Diva'dan "Eee bununki uzun sürüyormuş demek ki. Ne diyeyim anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem de. Böyle böyle 10 saat, hiç çekemem. Tokadı basarım. 'Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi' derim." cevabı geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (6)

Banu Alkan Faik Öztürk'le birlikte olan Safiye Soyman'a dönerek "Safiye Hanım'ı soralım bakalım" dedi. Bülent Ersoy'un "Safiye uzun sever" sözlerine Soyman da "Şimdi ne diyeyim, o zamanındaydı" diyerek karşılık verdi.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (4)

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (11)

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan Ezgi Şenler itirafı! "Evlilik olacağını sanmıyorum"Şaşırtan Ezgi Şenler itirafı! "Evlilik olacağını sanmıyorum"
Terleten seks itirafı! Cevabı yok artık dedirtti!Terleten seks itirafı! Cevabı yok artık dedirtti!
Kardeşlerim'in Akif'i set kazası geçirdi! "Benden duyun istedim"Kardeşlerim'in Akif'i set kazası geçirdi! "Benden duyun istedim"
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Bülent Ersoy Safiye Soyman
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Görüntüler 'pes' dedirtti! Ambulansa yol vermedi

Görüntüler 'pes' dedirtti! Ambulansa yol vermedi

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Cinayetten aranıyordu, yakalandığı yer herkesi şoke etti!

Cinayetten aranıyordu, yakalandığı yer herkesi şoke etti!

İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.