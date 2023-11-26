MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy trene bindi, sosyal medya yıkıldı! "Ekonomik kriz hepimizi vurdu"

Bülent Ersoy trene bindi, sosyal medya yıkıldı! "Ekonomik kriz hepimizi vurdu"

26.11.2023 16:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'de yaptığı ilk tren seyahatini paylaşan ünlü şarkıcının yayımladığı video gündem oldu. Bülent Ersoy'a gelen yorumlar da en az paylaşım kadar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, sahne performansı kadar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçının, 'Dünya Güzellerim' programından sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bülent Ersoy bu kez de tren paylaşımı nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

b1

BÜLENT ERSOY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Efendim, Türkiye'deki ilk tren seyahati tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim." notunu düştü.

b2

Bazı Instagram kullanıcıları "Ablacığım tecrübemi paylaşacağım demişsin. Bekledim bir şey anlatmanı. Ben cama bakmandan ne anlamalıydım?", "Ekonomik kriz hepimizi vurdu." gibi sözlerle ünlü şarkıcıyı ti'ye alırken birçok kişi de pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Bülent Ersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

h1

h2

h3


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı siyasi partiye katıldı! O kareyi paylaştıÜnlü şarkıcı siyasi partiye katıldı! O kareyi paylaştı
Ünlü çiftten alyanslı poz! İbrahim Selim, DJ sevgilisi ile nişanlandıÜnlü çiftten alyanslı poz! İbrahim Selim, DJ sevgilisi ile nişanlandı
İsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktıİsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Bülent Ersoy Safiye Soyman Instagram tren ünlü şarkıcı istedi
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim sessizliğini bozdu, ilk kez konuştu! "Hazır olsunlar"

Fatih Terim sessizliğini bozdu, ilk kez konuştu! "Hazır olsunlar"

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde...

Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde...

Terim hakkındaki o raporu yayında gösterdi! "Banka yöneticilerinin imzası var"

Terim hakkındaki o raporu yayında gösterdi! "Banka yöneticilerinin imzası var"

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.