Bülent Ersoy trene bindi, sosyal medya yıkıldı! "Ekonomik kriz hepimizi vurdu"

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, sahne performansı kadar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçının, 'Dünya Güzellerim' programından sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bülent Ersoy bu kez de tren paylaşımı nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

BÜLENT ERSOY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Efendim, Türkiye'deki ilk tren seyahati tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim." notunu düştü.

Bazı Instagram kullanıcıları "Ablacığım tecrübemi paylaşacağım demişsin. Bekledim bir şey anlatmanı. Ben cama bakmandan ne anlamalıydım?", "Ekonomik kriz hepimizi vurdu." gibi sözlerle ünlü şarkıcıyı ti'ye alırken birçok kişi de pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Bülent Ersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:







