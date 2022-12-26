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Bülent Ersoy'un sahnesinde şarkı söyleyemeyen Aleyna Tilki sosyal medyanın diline düştü

26.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, dinlemeye gittiği Bülent Ersoy'un ısrarı üzerine sahneye çıktı. Bergen şarkısı okuyan Aleyna Tilki'nin detone olması sosyal medyada eleştirilirken, bazı takipçileri de Aleyna'ya destek oldular

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" açıklamasıyla hayranlarını üzmüştü.

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ŞARKI SÖYLERKEN ZORLANDI

Genç şarkıcı Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti. Ersoy, kendisini dinlemeye gelen Tilki'yi sahnesine davet etti. Ersoy'u kıramayan ünlü şarkıcı Bergen'in şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkı söylemekte güçlük çeken Aleyna Tilki ara ara detone oldu.

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Sosyal medya kullanıcıları ise genç şarkıcının yorumunu yerden yere vurdu. Bazı kullanıcılar ise Tilki'nin ses tellerinden rahatsız olduğunu söyleyerek eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.


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