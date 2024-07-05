Bülent Ersoy'un şınav çeken sporcunun sırtına bindi! Dünya Güzellerim Tatilde programındaki o anlar sosyal medyada viral oldu

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği; Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu Show TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’ yeni konseptiyle ekran macerasına başladı.

Programın ilk bölümündeki bazı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. O anlardan biri de Bülent Ersoy'un şınav çeken sporcunun sırtına bindiği anlar oldu.

VİRAL OLDU

Diva'nın şınav çeken sporcunun sırtına bindiği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Video, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan olmaya başardı.

YORUM YAĞDI

O görüntülere sosyal medyada; 'Hiç hoş değil', 'Sizin gibi sanatçılara yakıştıramadım', 'Adamın beli kırılacak' gibi eleştirel yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'çok eğlenceli' şeklinde yorumlar yaptılar.







