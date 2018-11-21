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Bülent Ersoy ve Sacit Aslan canlı yayında fena kapıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programına Bülent Ersoy ve Sacit Aslan'ın kavgası damga vurdu. Bircan Bali ve Ece Erken'in sunuculuğunu üstlendiği programda Bülent Ersoy ve Sacit Aslan birbirlerine ağır sözler sarf ederken Bülent Ersoy telefonu canlı yayında sinirlenip kapattı.

Bülent Ersoy ve Sacit Aslan canlı yayında fena kapıştı!

Bircan Bali ve Ece Erken'in sunumuyla Beyaz TV'de hafta içi her gün canlı olarak ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ve Sacit Aslan'ın kagvası damgasını vurdu. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı’nın verdiği konser sonrası saz ekibine hak ettikleri parayı vermediği çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, iddiaları reddederken Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla katıldı. Ersoy, hakkında iddialarla ilgili soruları yanıtlarken ünlü magazinci Sacit Aslan’la arasında hayli hararetli bir tartışma yaşandı.

Program sunucu Ece Erken'in Bülent Ersoy'a "Sacit Aslan ile aranızda sıkıntı var mı?" sorusunu yöneltti. Bülent Ersoy da "Benim kimseyle sıkıntım olmaz. Yalnız ben kendim gözümle görmediğim,kendimde duymadığım bir şeyi bu güne kadar hiç bir şekilde dile getirmem . Ama şöyle bir şey var Sacit bey bu konuyu kendi platformunda yayınlamış bilmeden konuyu."

BU KONUYU BU HALE GETİREN

Bülent Ersoy'un bu açıklamalarına cevap veren Sacit Aslan "Bu konuyu bu hala getiren sizin senelerce yanınızda duran ve bu haberi buralara taşıyan Seyhan Erdağ. Peki sen bu kadar bunu söylüyorsun da burada yayının başında 'ben bu güne kadar Bülent Ersoy'u veya Muazzez Abacı'yı sazcılarına para vermedi diye bir olaya şahit olmadım, asla böyle bir şey söz konusu olmaz' dediğimi niye söylemiyorsun" diye çıkıştı.

"HADİ YÜRÜ GİT"

Sacit Aslan'ın bu çıkışına tepki gösteren Bülent Ersoy "Bir kere ses tonunu aşağıya indir. Sen ses tonunu aşağıya indireceksin sen. Kendine gel...Kiminle konuştuğunun farkına var. Gelmişsin 70 yaşına hala onun bunu arkasında söz söylüyorsun. Hadi oradan bir git. Ben senin gibi kişilerle konuşmuyorum. Hadi bir git..." diyerek telefonu kapattı. Sacit Aslan ise Bülent Ersoy'un bu tepkisine " Ses tonumu aşağıya indiririm ben. Senin konuşmandan dolayı konu buraya kadar çıkıyor. Yerine göre indiririm yerine göre indirmem ses tonumu. Hadi yürü git" diyerek Ersoy'a tepki gösterdi...

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Bülent Ersoy sacit aslan söylemezsem olmaz

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