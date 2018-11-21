Bülent Ersoy ve Sacit Aslan canlı yayında fena kapıştı!

Bircan Bali ve Ece Erken'in sunumuyla Beyaz TV'de hafta içi her gün canlı olarak ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ve Sacit Aslan'ın kagvası damgasını vurdu. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı’nın verdiği konser sonrası saz ekibine hak ettikleri parayı vermediği çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, iddiaları reddederken Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla katıldı. Ersoy, hakkında iddialarla ilgili soruları yanıtlarken ünlü magazinci Sacit Aslan’la arasında hayli hararetli bir tartışma yaşandı.

Program sunucu Ece Erken'in Bülent Ersoy'a "Sacit Aslan ile aranızda sıkıntı var mı?" sorusunu yöneltti. Bülent Ersoy da "Benim kimseyle sıkıntım olmaz. Yalnız ben kendim gözümle görmediğim,kendimde duymadığım bir şeyi bu güne kadar hiç bir şekilde dile getirmem . Ama şöyle bir şey var Sacit bey bu konuyu kendi platformunda yayınlamış bilmeden konuyu."

BU KONUYU BU HALE GETİREN

Bülent Ersoy'un bu açıklamalarına cevap veren Sacit Aslan "Bu konuyu bu hala getiren sizin senelerce yanınızda duran ve bu haberi buralara taşıyan Seyhan Erdağ. Peki sen bu kadar bunu söylüyorsun da burada yayının başında 'ben bu güne kadar Bülent Ersoy'u veya Muazzez Abacı'yı sazcılarına para vermedi diye bir olaya şahit olmadım, asla böyle bir şey söz konusu olmaz' dediğimi niye söylemiyorsun" diye çıkıştı.