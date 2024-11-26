Bülent Ersoy yolcu uçağına bindi! Görenler çok şaşırdı

Abartılı sahne kostümleri ve makyajıyla sık sık adından söz ettiğimiz Diva lakaplı Bülent Ersoy son olarak Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim programı ile izleyicisinin karşısına çıkmış ancak programda yaşadığı makyör krizi yüzünden programı yarıda bırakmıştı.

Ersoy'un programı bırakması ile birlikte de Dünya Güzellerim apar topar yayından kaldırılmıştı.

Bülent Ersoy şimdi de yolcu uçağına binmesiyle gündem oldu. Ersoy'u uçakta gören bir genç şaşkınlığını gizleyemedi ve o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekinmek istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bülent Ersoy genç kızın isteğini geri çevirmedi ve birlikte fotoğraf çekindi. Genç kız o anları "Bülent Ersoy’un bile özel uçağı olmayan hayat bize neler yapmaz." notu ile yayınladı. Bülent Ersoy'un o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.