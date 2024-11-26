MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy yolcu uçağına bindi! Görenler çok şaşırdı

Bülent Ersoy yolcu uçağına bindi! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim programı ile adından söz ettiren Bülent Ersoy şimdi de yolcu uçağına binmesiyle gündem oldu. Ersoy'u uçakta gören genç şaşkınlığını gizleyemedi ve hemen anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekinmek istedi.

Bülent Ersoy yolcu uçağına bindi! Görenler çok şaşırdı

Abartılı sahne kostümleri ve makyajıyla sık sık adından söz ettiğimiz Diva lakaplı Bülent Ersoy son olarak Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim programı ile izleyicisinin karşısına çıkmış ancak programda yaşadığı makyör krizi yüzünden programı yarıda bırakmıştı.

bülen

Ersoy'un programı bırakması ile birlikte de Dünya Güzellerim apar topar yayından kaldırılmıştı.

Bülent Ersoy şimdi de yolcu uçağına binmesiyle gündem oldu. Ersoy'u uçakta gören bir genç şaşkınlığını gizleyemedi ve o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekinmek istedi.

bülent 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bülent Ersoy genç kızın isteğini geri çevirmedi ve birlikte fotoğraf çekindi. Genç kız o anları "Bülent Ersoy’un bile özel uçağı olmayan hayat bize neler yapmaz." notu ile yayınladı. Bülent Ersoy'un o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

ERSOY 2

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap...

Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap...

Günde bir avuç kabak çekirdeği yemenin mucizevi faydaları!

Günde bir avuç kabak çekirdeği yemenin mucizevi faydaları!

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı...

Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.