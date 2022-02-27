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Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'a tepki! ''Onlara olsa gösterir miydi?''

27.02.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, " Bize bu kadar penaltı veriyor ama Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Hakemden memnun değilim. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Kararlar her iki tarafa da eşit olmalı ama bu maçta onu görmedim." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'a tepki! ''Onlara olsa gösterir miydi?''

Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından konuştu.

Maçta Galatasaray'ın penaltı pozisyonu için konuşan Korkmaz, "Bize verilen penaltı... Galatasaray aleyhine verilir miydi? Yusuf'un pozisyonunu tartışsalar iyi olur. Her maç çok önemli artık. Tartışsınlar. Yorumcular bunları tartışsın!" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDAN BERİ EN İYİ OYUN"

"Kazanabilir, puan alabilirdik. Oyun tam kopacağı anda koparamadık. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Sezon başından bu yana Rizespor'un en iyi oyunu diyebilirim. Geliştirmemiş lazım. Eksik yönleri geliştirip üzerine koymaya devam edeceğiz. Takım bunu yapabilir. Bunu da takıma söyledim. Her maç böyle olmak zorunda, üzerine koymak şartıyla tabii."

"Sahada, soyunma odasında dedim. Oyundan, mücadeleden memnunum. Ancak, üzerine koymamız ve her maç böyle olmamız lazım. Ben gerçekçiyim. Pembe masallar anlatmam. Önümüzdeki maçlar üzerine koyarak devam etmek lazım."

"BU OYUNLA HER MAÇI KAZANMAYA ADAYIZ"

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Korkmaz, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı. Öne de geçtik. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki pas alış verişleri ve kısa bir süre çalışmamıza rağmen hücum opsiyonlarını yapmamız beni mutlu etti. Sonuç mağlubiyet olunca insan üzülüyor ama beni mutlu eden mücadeleci oyun. Bunu devam ettirirsek her maçı kazanmaya adayız." diye konuştu.

"HAKEM HER İKİ TARAFA EŞİT DEĞİLDİ"

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Bülent Korkmaz, hakem Ümit Öztürk'ün performansını beğenmediğini dile getirerek, "Yusuf'un bir pozisyonunda itmeye penaltı çalınmadı. Bize bu kadar penaltı veriyor ama Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Hakemden memnun değilim. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Kararlar her iki tarafa da eşit olmalı ama bu maçta onu görmedim." ifadelerini kullandı.

"GEDSON'A KAÇ FAUL YAPILDI, SAYAMADIM"

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Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen ve bu maçta sarı-kırmızılı taraftarın tepkisiyle karşılaşan Gedson Fernandes ile özel bir görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Korkmaz, "Gedson, çok akıllı, iyi ve özel bir oyuncu. Çok da profesyonel. Ona bir şey söylemeye gerek yok. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok da iyi oynadı. Kaç tane faul yapıldığını sayamadım. Bazen 'Özel oyuncular korunmalı.' diyorlar. Sahada öyle bir şey yoktu." şeklinde görüş belirtti.

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Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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