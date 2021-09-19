Bülent Korkmaz'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Galatasaray'ı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Ortada bir galibiyet var, elde eden oyunculardır. Benim dediklerimi yapıyorlarsa, iyi algıladıklarını gösteriyor, oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Avrupa'nın en önde kulüplerinden biri olan Galatasaray'ı burada yenmek çok önemli. Oyuncularım hak etti. Oyunla galibiyeti hak ettik." dedi.

Aklındaki oyunu sahaya yansıtmak için çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Savunmada topu kazanıyorsanız hücum yapacaksınız, bu geçişleri, reaksiyonu gerçekleştirmemiz lazım. 15 günden fazla oldu, taktiksel olarak çok çalıştık, üzerinde durduk. Uygulamaya başlıyorlar, tabii ki hatalar olabiliyor. Bireysel hata yapabilirsiniz ama pozisyon hatasına izin vermem diyorum, bunun üzerine çok çalışıyoruz hem savunma, hem hücumda. Galip gelmesek de aynısını söyleyecektim, 1-2 galibiyetle lig bitmiyor, devamlılık olması lazım." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İLE TARTIŞMAM"

Bülent Korkmaz, maç içinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yedek kulübesiyle tartışma yaşadığı iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum. Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı. Benim bir teknik direktöre, Fatih Terim'e saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok. Benim hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz." diye konuştu.

Galatasaray'ın maça UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktığını belirten Korkmaz, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, hafta içi çok iyi bir oyunla çok önemli ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Onun moral ve motivasyonuyla bizim karşımıza çıktılar. Bizim için zor bir süreç olacağını biliyorduk. Takımıma, özellikle koşucu oyunculara engel olmamız ve onlara karşı aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini anlattım. Bunu yaptık. Savunma olarak da enine-boyuna çok iyi daralttılar. Hücuma çıkarken paslarımızda daha dikkatli olsaydık, daha fazla pozisyona girebilirdik ama futbolda bunlar oluyor. Önemli olan buradan galibiyetle ayrılmaktı. Futbolcularımızın hem oynadıkları futbol hem de mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum."

