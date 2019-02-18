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Bülent Korkmaz'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.02.2019 23:20 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a tepki göstererek, "Arda'nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen hakemin taç kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

Bülent Korkmaz'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

Kendisinin bugüne kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını belirten Bülent Korkmaz, “Zaten eleştiri yaparsak ceza alıyoruz. Mağlup olduğumuz maçta bile gidip hakemleri tebrik ettik. Maalesef bugün bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Robinho'nun Nazım'a yaptığı pozisyon, Emre'nin Fredy'e yaptığı dirsek pozisyonu, Doukara'nın ceza sahası içerisindeki pozisyonu, artı daha önce de Galatasaray maçında VAR sisteminin hakemi Mete Kalkavan'dı. Muslera'nın Maicon'a ceza sahası dışında yaptığı hareket değerlendirilmedi. Tuhafı da Arda'nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen hakemin taç kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi hep beraber sakinlik zamanı. Birbirimize güvenme, inanma ve destek zamanı. Bu takım daha iyi olacak. İleriki haftalarda daha da iyi olacağız. Galibiyetler almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiyoruz. Bu dönemi de hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

"KREDİDEN YİYORUZ"
Bir gazetecinin alınan sonuçlardan dolayı üzerinde bir baskı oluşup oluşmadığı şeklindeki soruya Bülent Korkmaz, “Eleştirilecek kişi benim. Oyuncularımın hiçbirini eleştirmeye gerek yok. Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm, bilgim ve birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu da kullanacağız" diye yanıt verdi.

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