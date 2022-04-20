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Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

20.04.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ligin boyu da kısalıyor" dedi.

Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında ağırlayacağı maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, "Fenerbahçe’nin İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu performansı hem takım performansı attı ve gerçekten iyi oynuyorlar. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar. Tabii ki bizim için de olmazsa olmaz bir maç. İki haftadır özellikle Konya maçı ve sonra Kayseri maçı deplasmanda oynamamıza rağmen çok iyi bir oyun oynadık. Belki sezon başından beri deplasman oyunu olarak en iyi oyun oynadık. Çok pozisyona girdik, galibiyeti kaçırdık diyebiliriz. Bu da olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ligin boyu da kısalıyor. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"MERKEZİ GÜÇLÜ TUTTUĞUMUZDA KAZANMAYA EN BÜYÜK ADAY OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ"

Takımdaki oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Korkmaz, “Eksik olarak şu anda Gedson zaten kart cezalısı. Bizim için önemli bir eksik ama yapacak bir şey yok bazı arkadaşların da gribal enfeksiyonları vardı, onlar da bugün hafif bir antrenman yapıp yarın takımla beraber çalışmaya devam edecek. Tarık 2 gündür yürüyüş yapıyordu, bugün antrenmanlara başlayacak. Gökhan da 2 gündür antrenmanlara başladı, maç günü durumları netleşmiş olacak. Kubilay’ın gribal enfeksiyonu var, bugün de az bir koşu yapıp içeriye girecek. Boldrin 2 maçta yoktu. Biz o merkezi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Güçlü tuttuğumuzda da kazanmaya en büyük aday olduğumuzu görüyoruz. Boldrin çok önemli bir oyuncu ve burada yıllardır çok iyi işler yaptı, onu da zaman zaman kullanacağız" şeklinde konuştu.

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