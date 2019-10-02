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Bülent Korkmaz: Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 02.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4 Ekim Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Bülent Korkmaz: Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun ve farklı bir skorla, gol yemeden maçı kazandıklarını söyledi.

Alınan galibiyetin kendileri için güzel ve olumlu olduğunu aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu hafta ise şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Kendi evinde özellikle 25-30 dakika baskılı oynayan bir takım var. Bizim de bu baskıyı hissedeceğimizi düşünüyoruz. Aynı oyunu aynı şekilde Fenerbahçe takımı devam ettirecek. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Geçen hafta oynayan Charles ve Gustavo Leschuk sakat. Onların son durumları yarın belli olacak. Ona göre biz de hem savunma olarak önlemimizi alacağız hem de hücum çıkışlarında neler yapabilirizi çalışacağız. Hazır olacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. İyi bir futbolla rakipten daha fazla koşan, daha fazla mücadele eden bir takım olmak zorundayız."

"TARAFTARIN BENİ ÇAĞIRDIĞINI DUYMADIM"
Korkmaz, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrasında taraftarın kendisini tribüne çağırmasına karşılık vermediği yönündeki soruya, "Maçtan sonra Sergen Yalçın'ı gördüm, sohbet ederek içeri girdik. Taraftarın beni çağırdığını duymadım. Sergen, çok sevdiğim bir arkadaşım. Beraber de oynadım. Kendisini çok da başarılı buluyorum. Geçmiş olsun ve tebrik etmek için onunla konuşarak içeri girdim. Daha sonrasını bilmiyorum. Taraftara ben her zaman teşekkür ettim. Benimle ilgili bir durum yok. Olabilir, istifaya da çağırabilirler. Böyle şeyler de konuşulabilir" cevabını verdi.

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