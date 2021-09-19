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Bülent Korkmaz ile Galatasaray kulübesi gerginlik yaşadı

19.09.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılaşma devam ederken Bülent Korkmaz ile Galatasaray kulübesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

Bülent Korkmaz ile Galatasaray kulübesi gerginlik yaşadı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 87. dakikada Candeias'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini alsa da ligde üst üste 3. maçında puan kaybı yaşarken Alanyaspor ise Bülent Korkmaz yönetiminde 2'de 2 yapmış oldu.

İLK KEZ MAĞLUP ETTİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bu maçla birlikte eski hocası Fatih Terim’i ilk kez mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 5. kez rakip oldu. İki teknik adam arasındaki rekabette Terim’in de 4 galibiyeti bulunuyor.

Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim’e rakip olmuştu.

MAÇ SONU GERGİNLİK

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Karşılaşma devam ederken Bülent Korkmaz ile Galatasaray kulübesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bülent Korkmaz'ın yardımcıları araya girerek tecrübeli çalıştırıcıyı sakinleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bülent korkmaz ı futbolcuyken de sevmezdim ,itici çirkef bir kişilik
Niye yenilmiyorsunuz kardeşim. İmparatoru!!!! kızdırmayın, yatsanız ne olurdu???
Bizim eskiler karakterlidir öyle fbjk nin eskileri gibi yatmaz

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