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Bülent Korkmaz: “Kazancımız gençleri oynatmaktı”

19.01.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük” dedi.

Bülent Korkmaz: “Kazancımız gençleri oynatmaktı”

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelesinden dolayı kutlayan Bülent Korkmaz, “Çok iyi mücadele ettiler. Ellerinde geleni yaptılar. Kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük. Nihayetinde bu yol bitti şimdi gerçek yolumuza lige dönüyoruz. Onların tecrübe yaşamaları onlar için de bizim için de çok önemliydi. Maçı kaybedebilirsin ama kazancımız da çoktu. Biz hep pozitif olarak bakacağız. Mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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