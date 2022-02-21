Bülent Korkmaz kimdir, aslen nereli? Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz kaç yaşında, hangi takımlarda çalıştı?

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz... Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandıldı. Peki Bülent Korkmaz kimdir?

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

24 Kasım 1968 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Bülent Korkmaz, Galatasaray ve millî takımda forma giymiş eski Türk futbolcu ve teknik direktördür. Korkmaz, futbolculuk döneminde stoper mevkinde forma giymiştir.

Malatya, Doğanyol, Gevheruşağı Köyü'nden Osman Korkmaz ve Nevin Korkmaz’ın üç erkek evladının ortancası olarak bilinen isim Ahmet Keskinkılıç ve o dönem Galatasaray Altyapı Sorumlusu olan Salih Bulgurlu tarafından Galatasaray alt yapısına kazandırılmıştır. Henüz 15 yaşında iken 14-16 yaş takımında Ahmet Keskinkılıç onu liberoda görevlendirmiştir. Aynı senelerde, genç takımı çalıştıran Bülent Ünder onu genç takıma çağırmıştır.

Bülent Korkmaz, 1984 senesinde Galatasaray genç takımı ile Türkiye Şampiyonası öncesi, Glasgow Rangers, Kızılyıldız gibi güçlü takımlarların da katıldığı Almanya'da turnuvası kadrosunda yer almıştır. Galatasaray A2 takımı Bayer Leverkusen ile finalde karşılaşan isim penaltılarla turnuva ikincisi olmuştur. Bülent Korkmaz performansı ile dikkat çekmiş ve sonrasında Leverkusen takımından transfer teklifi almıştır.

1984-1985 sezonunda ise dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından Tugay Kerimoğlu ile beraber A takıma çağrılmıştır. Galatasaray'daki ilk sezonunda Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz'ı lig maçlarından çok Avrupa kupalarında oynatmıştır ve o sezon adı "Avrupalı Bülent" olarak anılmıştır.

Bülent Korkmaz takım arkadaşı olan Hagi’nin yıllar boyunca oda arkadaşlığını yamıştır. 2004-05 sezonu sonunda futbolu bırakmıştır. Galatasaray Kulübü, gerek kariyeri, gerekse oyun tarzı itibarıyla Paolo Maldini'ye benzetilen Bülent Korkmaz'ın 14 sezon giydiği 3 numaralı formasını müzeye kaldırmayı teklif etmiştir fakat büyük kaptan bunu istememiştir. Korkmaz, Galatasaray'da yıllarca kaptanlık yaptığı için "Büyük Kaptan", mücadeleden yılmayan, kavga eder hatta savaşır gibi oynaması ve acıya dayanıklı yapısı nedeniyle de "Cengaver" lakabıyla anılmaktadır.

3 Haziran 2009 tarihinde Galatasaray yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilip, görevinden istifa etmiştir. Sonrasında 18 Eylül 2009 tarihinde FK Bakü takımıyla görüşmeler yapan Bülent Korkmaz, kulüp başkanı Hafiz Mammadov'un teklifini kabul etmiş ve Bakü takiminin teknik direktoru olmuştur.

Azerbaycan Kupası'nda takıma yarı final oynatan Bülent Korkmaz, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası 22 Mart 2010 tarihinde görevini bıraktığını açıklamıştır.

8 Kasım 2011 tarihinde, istifa eden Yücel İldiz'in yerine Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir.10 Kasım 2011 tarihinde bu görevine gelmesini resmileştiren imzayı atmıştır ve 2011-12 sezonunun sonunda Mayıs 2012'de buradaki görevinden ayrılmıştır.

4 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri Erciyesspor kulübünün teknik direktörlüğüne getirilen isim, yardımcılıklarını ise Ayhan Akman ve Nezih Ali Boloğlu'nun yapacağı açıklanmıştır. 24 Kasım 2014 tarihi itibarıyla sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. 22 Eylül 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu ile 1 senelik sözleşme imzalamıştır. 1 Ocak 2016 tarihinde kulüp yönetiminin tek taraflı olarak fesh etmesiyle beraber bu görevinden ayrılmıştır.

