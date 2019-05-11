Bülent Korkmaz: Oyun olarak bir şey yoktu

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada oyun olarak hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Oyun olarak bir şey yapamayınca maç kazanamayacağını dile getiren Korkmaz, “Kazanma şansımız yoktu. Bursaspor iyi oynadı ve kazandı. Tebrik ediyorum” dedi.
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