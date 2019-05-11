SPOR

Bülent Korkmaz: Oyun olarak bir şey yoktu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.05.2019 07:36 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahada oyun olarak bir şey olmayınca kazanma şanslarının olmadığını söyledi.

Bülent Korkmaz: Oyun olarak bir şey yoktu

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada oyun olarak hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Oyun olarak bir şey yapamayınca maç kazanamayacağını dile getiren Korkmaz, “Kazanma şansımız yoktu. Bursaspor iyi oynadı ve kazandı. Tebrik ediyorum” dedi.

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