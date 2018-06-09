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Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 09.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirdi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Antalyaspor Bülent Korkmaz

Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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bülent korkmaz Antalyaspor

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