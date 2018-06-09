Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirdi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.

