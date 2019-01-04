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Bülent Korkmaz: Sezonun ikinci yarısı gerçek lig başlayacak

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 04.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısında düşündüklerinin üzerinde bir puan aldıklarını belirterek, “Sezonun ikinci yarısı gerçek lig başlayacak” dedi.

Bülent Korkmaz: Sezonun ikinci yarısı gerçek lig başlayacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İhlas Haber Ajansı (iHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında zor bir süreç yaşadıklarını belirten Korkmaz, “Oyuncularımızın saha içi, dışı ve antrenmanda gösterdiği performansla iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Düşündüğümüzün üzerinde bir puan aldık. Tam bir takım olduğumuzu orada gösterdik. Ben her zaman söylüyorum, lig ikinci yarıda başlıyor. İkinci yarı ilk yarıdan çok daha zor geçecek. Oyunculara burada devamlı aktarmaya başladık. Antrenmanlarda çok güzel bir ortam var. Bu ortamda 1 hafta iyi bir periyot geçirip, sezonun ikinci yarısına hazırlanacağız. Sezonun ikinci yarısı gerçek lig başlayacak” diye konuştu.

“Oyuncu grubumdan memnunum”

Ülkedeki bütün kulüplerin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını ifade eden başarılı teknik adam, “Kulüpler geçmişte yanlış hareket etmenin maalesef külfetini çekiyor. Dolayısıyla bizde de o sıkıntı var. Ne olup, bittiğini bekleyip göreceğiz. Yönetimin ve başkanımızın bakış açısına bakacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. 27 puanı toplayan bu oyuncu grubuydu. Oyuncu grubumdan memnunum” şeklinde konuştu.

“Antalyaspor’un bir dahaki sene Süper Lig takımı olarak devam etmesini istiyoruz”

Hem oyuncu hem de ekonomik planlamaları doğru şekilde yapmaları gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, “27 puan toplayacak mıyız? Hayır. Amacımız bu zor süreçte, zor şartlarda Antalyaspor’un bir dahaki sene Süper Lig takımı olarak devam etmesini istiyoruz. Hem ekonomi hem de oyuncu anlamında doğru planlama yapmamız lazım. 1-2 sene sonraki hedefler tabi ki yukarı olacak” dedi.

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