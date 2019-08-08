Bülent Korkmaz: Türkiye futbol pazarı Avrupa için çok ucuz

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Avrupalıların Türkiye'den oyuncu olmak istediğini, Türkiye'den Avrupa'ya gitmenin çok kolay olduğunu belirterek, "Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz. Avrupa'ya da gitmek zor değil. Önemli olan oyuncunun oraya gitmeyi istemesi." dedi.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon bitmeden belirledikleri mevkilerde oynayabilecek oyuncuları izlemeye, profillerini çıkartmaya başladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda şu ana kadar Aatif Chahechouhe, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere'yi takıma kazandırdıklarını aktaran Korkmaz, üç mevki için transfer yapmayı hedeflediklerine dile getirdi.

Başkan ve yöneticilerin transfer yapmak için çok çabaladığını, ama karşı taraftan kaynaklanan bazı şeyleri aşamadıklarını belirten Korkmaz, "Ya menajeri ya da kulübü problem çıkarıyor. Transferde oyuncularla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ancak dış etkenler oyuncuların transferlerini engelliyor. Çok uğraşıyoruz, hala daha uğraşmaya devam ediyoruz. Bu oyuncuları Bolu kampında görmek istiyordum." diye konuştu.