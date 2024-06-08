Bülent Şakrak ve Serkay Tütüncü birlikte tatile çıktı! Zeynep Bastık dayanamadı... Olay yorum

Özel hayatı ve ihanet iddiaları ile uzun zamandır magazin gündeminden düşmeyen Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşanmasının ardından Esra Akpınar yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şimdilerde yeni hayatına dair sık sık paylaşımlar yapan Bülent Şakrak yaz sezonunu Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi Serkay Tütüncü ile açtı.

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık ile dudak dudağa görüntülenen Tütüncü bu defa Bülent Şakrak ile tatil karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

KAYITSIZ KALAMADI

Şakrak'ın 'Biz sağlığa içiyoruz, şerefe ihtiyacı olanlar içsin.” derdi babam' notunu düştüğü o kareye Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı yakın arkadaşı ve yeni sevgilisinin tatil karesine 'hem şerefli hem sağlıklı iki beyefendi bravo' yorumunu yaptı.









