MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Şakrak ve Serkay Tütüncü birlikte tatile çıktı! Zeynep Bastık dayanamadı... Olay yorum

Bülent Şakrak ve Serkay Tütüncü birlikte tatile çıktı! Zeynep Bastık dayanamadı... Olay yorum

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşanmasının ardından Esra Akpınar yeni bir aşka yelken açmıştı. İhanet iddialarıyla da gündeme gelen Şakrak şimdi de Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi Serkay Tütüncü ile tatile çıktı. Ünlü isimlerin paylaştığı tatil karesine Bastık kayıtsız kalamadı.

Bülent Şakrak ve Serkay Tütüncü birlikte tatile çıktı! Zeynep Bastık dayanamadı... Olay yorum

Özel hayatı ve ihanet iddiaları ile uzun zamandır magazin gündeminden düşmeyen Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşanmasının ardından Esra Akpınar yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı - Genel - İzmir - Ödemis

Şimdilerde yeni hayatına dair sık sık paylaşımlar yapan Bülent Şakrak yaz sezonunu Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi Serkay Tütüncü ile açtı.

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık ile dudak dudağa görüntülenen Tütüncü bu defa Bülent Şakrak ile tatil karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

bülent

KAYITSIZ KALAMADI

Şakrak'ın 'Biz sağlığa içiyoruz, şerefe ihtiyacı olanlar içsin.” derdi babam' notunu düştüğü o kareye Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı yakın arkadaşı ve yeni sevgilisinin tatil karesine 'hem şerefli hem sağlıklı iki beyefendi bravo' yorumunu yaptı.

ZEYNEP BASTIK

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerine o getirildi! 30 dakikada kazandığı ücret... Yerine o getirildi! 30 dakikada kazandığı ücret...
Hayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı! Uzun zaman sonra ortaya çıktıHayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı
Tükendim demişti! Duygusal veda geldiTükendim demişti! Duygusal veda geldi
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

Kimi 1 saat önce gelip geç kaldı, kimi yüzünü kapatıp uzaklaştı

Kimi 1 saat önce gelip geç kaldı, kimi yüzünü kapatıp uzaklaştı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.