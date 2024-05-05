Bülent Uygun 6-1'lik mağlubiyetin ardından çok ilginç bir açıklamada bulundu! "Bilseydim Taha Akgül'ü getirirdim"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 6-1 mağlup oldukları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BAZI ARKADAŞLAR..."

Röportajda çok kısa konuşan Bülent Uygun, "İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi." dedi.

"BİLSEYDİM TAHA AKGÜL'Ü GETİRİRDİM"

Basın toplantısında da ilginç açıklamalarda bulunan Uygun, hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi. "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.





