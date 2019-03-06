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Bülent Uygun Al Rayyan'dan ayrıldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2019 08:08 | Son Güncelleme

Katar’ın Al Rayyan ekibini çalıştıran ve 3 maçta 3 puan toplayabilen Bülent Uygun, görevinden istifa etti.

Bülent Uygun Al Rayyan'dan ayrıldı

Türk Teknik direktör Bülent Uygun, Katar ekibi Al Rayyan takımındaki görevinden istifa etti.

Takımıyla 3 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Al Rayyan, 12 takımlı Katar liginde dördüncü sırada bulunurken, Uygun daha önce Umm Salal ve Al Gharafa takımlarını da çalıştırmıştı.

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katar al rayyan bülent uygun

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