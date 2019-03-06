Bülent Uygun Al Rayyan'dan ayrıldı

Türk Teknik direktör Bülent Uygun, Katar ekibi Al Rayyan takımındaki görevinden istifa etti.
Takımıyla 3 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Al Rayyan, 12 takımlı Katar liginde dördüncü sırada bulunurken, Uygun daha önce Umm Salal ve Al Gharafa takımlarını da çalıştırmıştı.
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