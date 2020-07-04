SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Bülent Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

Bülent Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 04.07.2020 07:48 | Son Güncelleme

Gaziantep FK karşılaşmasında 1-0’lık yenilgiyi değerlendiren Denizlispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, “Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık çünkü top oynamaktan ziyade daha çok top oynatmamayı bir oyun mantalitesi ile bir kere kalemize gelerek vurulan jenerik bir gol ile maalesef mağlup olduk” dedi.

Bülent Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 30. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep FK’ne karşı 1-0 skor ile kendi sahasında ikinci defa yenilgiye uğradı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, karşılaşma sonucu ile ilgili maçı kazanmak istediklerini ancak oyunlar içerisinde sistemleri değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Uygun, “Tabi ki kazanmak istiyorduk dolayısıyla çok zor bir maç bizi beklediğini biliyorduk ve rakip olarak çok güçlü futbolcuları olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık çünkü top oynamaktan ziyade daha çok top oynatmamayı düşünen bir oyun mantalitesi ile bir kere kalemize gelerek vurulan jenerik bir gol ile maalesef mağlup olduk” dedi.

"SİSTEMLERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIK FAKAT GÖLÜ ATAMADIK"

Bülent Uygun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Birçok şeyi denemeye çalıştık oyunlar içerisinde sistemleri değiştirmeye çalıştık. Fakat golü atamadık müstefitlerde çok farklı şekilde öndeyiz ama skor anlamında istediğimizi alamadık. Bu yüzden de Denizlispor için çok önemli kritik bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Taraftar olduğunda takım daha özverili ve istekli oynuyor, onunla daha iyi coşuyor. Tabi belki taraftarın yokluğunu hissettik ama kalan maçlarda telafisi için elimizden gelenin en güzelini yaparak bu süreci doğru bir şekilde bitirip, Allah’ın izni ile bu ligde Denizlispor’umuz kalacaktır.”

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Denizlispor'da Recep Niyaz sevinciDenizlispor'da Recep Niyaz sevinci
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Beşiktaş maçı öncesi şok

Beşiktaş maçı öncesi şok

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Oğuz Yılmaz devleri peşine taktı

Oğuz Yılmaz devleri peşine taktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

Denizlispor'da İbisevic bombası

Yıldız golcü Süper Lig'e geliyor!

Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor (Maç Sonucu)

Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor (Maç Sonucu)

Denizlispor'da 4 isim Rizespor maçında yok

Denizlispor'da 4 eksik

Mustafa Yumlu: Kötü gidişattan kurtulacağız

'Kötü gidişattan kurtulacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.