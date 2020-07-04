Bülent Uygun mağlubiyeti değerlendirdi

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 30. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep FK’ne karşı 1-0 skor ile kendi sahasında ikinci defa yenilgiye uğradı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, karşılaşma sonucu ile ilgili maçı kazanmak istediklerini ancak oyunlar içerisinde sistemleri değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Uygun, “Tabi ki kazanmak istiyorduk dolayısıyla çok zor bir maç bizi beklediğini biliyorduk ve rakip olarak çok güçlü futbolcuları olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık çünkü top oynamaktan ziyade daha çok top oynatmamayı düşünen bir oyun mantalitesi ile bir kere kalemize gelerek vurulan jenerik bir gol ile maalesef mağlup olduk” dedi.
Bülent Uygun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Birçok şeyi denemeye çalıştık oyunlar içerisinde sistemleri değiştirmeye çalıştık. Fakat golü atamadık müstefitlerde çok farklı şekilde öndeyiz ama skor anlamında istediğimizi alamadık. Bu yüzden de Denizlispor için çok önemli kritik bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Taraftar olduğunda takım daha özverili ve istekli oynuyor, onunla daha iyi coşuyor. Tabi belki taraftarın yokluğunu hissettik ama kalan maçlarda telafisi için elimizden gelenin en güzelini yaparak bu süreci doğru bir şekilde bitirip, Allah’ın izni ile bu ligde Denizlispor’umuz kalacaktır.”
(İHA)
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