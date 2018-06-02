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Bülent Uygun: Sneijder'in aklında İstanbul'da yaşamak var

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Sneijder'i Al Gharafa'ya getiren eski hocası Bülent Uygun, "Wesley Sneijder çok iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim gelince 'Şampiyon olduk' demişti. Bize büyük katkıları oldu. Galatasaray onu isterse koşa koşa gider. Orayı yuvası gibi görüyor" dedi.

Bülent Uygun: Sneijder'in aklında İstanbul'da yaşamak var

Galatasaray'ın unutamadığı yıldız Hollandalı Wesley Sneijder, Abdürrahim Albayrak aracılığıyla Galatasaray'a "Beni alın, boş sözleşmeye bile imza atarım" mesajı yollamıştı.

Sneijder'i Al Gharafa'ya getiren eski hocası Bülent Uygun konuyla alakalı şunları söyledi:

"Wesley Sneijder çok iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim gelince 'Şampiyon olduk' demişti. Bize büyük katkıları oldu. Galatasaray onu isterse koşa koşa gider. Orayı yuvası gibi görüyor. Aklında hep İstanbul'da yaşamak var. Ayrıca hayalinde 4 takımın teknik direktörlüğünü yapmak var. Bunlar Galatasaray, Ajax, Real Madrid ve İnter" dedi.

(FOTOMAÇ)

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