Bülent Uygun'un "asker selamı" mutluluğu

Futbol kariyerini sonlandırmasının ardından yurt içinde ve yurt dışında çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevi üstlenen Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerine karşı dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman askerlerle destan yazarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Uygun, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini kaydetti. Fenerbahçe'ye transfer olduğu 1993-1994 sezonunda Galatasaray ile oynayacakları maç günü şehit cenazesi olduğunu dile getiren Uygun, kulüp başkanı Güven Sazak'ın kendisine "Bu maçta gol atınca gel bana selam ver" dediğini anlattı.

O gün şehit çocuğunun babasının cenaze töreninde verdiği "asker selamı"ndan etkilediğini dile getiren Uygun, şöyle devam etti:

"Ben de golü atınca gittim o selamı verdim. O sezon gol kralı oldum. Attığım her golden sonra o selamı Mehmetçik'e ve polis kardeşlerimize destek olmak adına verdim. Terörün en yoğun olduğu zamanlardı. O zamanlar bu şekilde destek olmak çok kolay değildi. Yıllarca bu konuyla ilgili tehdit aldım, hepsine güldüm çünkü ne zaman öleceğimizi Allah bilir, kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Asker selamımızı vermeye, onlara destek olmaya ve o yolda yürümeye devam ettim. Asker selamını o gün vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de Türk spor camiasında her başarının ardından sporcuların o selamı vermiş olmasının, Mehmetçiğimizin ve polisimizin simgesi olan o güzel hareketi yapmış olmasının mutluluğunu yaşıyorum."