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Bülent Yavuz kimdir, neden öldü? MHK eski Başkanı hayatını kaybetti…

20.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA eski hakemlerinden ve Merkez Hakem Kurulu eski başkanı, spor yazarı ve yorumcusu Bülent Yavuz, 71 yaşında vefat etti. TFF’den yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Bülent Yavuz için başsağlığı mesajı paylaşıldı…

Bülent Yavuz kimdir, neden öldü? MHK eski Başkanı hayatını kaybetti…

Silahlı kuvvetlerden emekli olduktan sonra hakem olan Bülent Yavuz, FIFA kokartını aldıktan 5 yıl sonra yaş haddinden olayı hakemliği bıraktı. MHK başkanlığı da yapan Bülent Yavuz, Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı yaptı.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz, 1980’de hakem olurken, 1990’da da FIFA kokartını aldı. 1995’te yaş haddinden dolayı hakemliği bırakan Bülent Yavuz, 1997'de Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi.

1995’te Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini de yapan Bülent Yavuz, 2000 - 2005 yıllarında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı yapan Bülent Yavuz, Bizim Stadyum programında hakem yorumculuğu yaptı.

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BÜLENT YAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Yavuz'un ölüm sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz'un hayatını kaybettiği duyuruldu. TFF, Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Uzun seneler Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıyarak, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak…


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