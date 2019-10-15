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Bulgaristan 0 - 6 İngiltere

FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 01:10 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere deplasmanda Bulgaristan'ı 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. İngiltere'nin yıldızı Harry Kane 3 asist, 1 golle maça damga vurdu.

Bulgaristan 0 - 6 İngiltere

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Bulgaristan ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 7. dakikasında Marcus Rashford ile öne geçen İngiltere, 20. dakikada Ross Barkley ile farkı 2'ye çıkardı.

Harry Kane'in asistinde Ross Barkley karşılaşmanın 32. dakikasında bir gol daha buldu ve skoru 3-0'a getirdi. İngiltere, 45. dakikada yine Kane'in pasında Raheem Sterling'in golüyle iyice rahatladı: 0-4.

69'da yine Kane'in asistinde Sterling ile skoru 5-0'a getiren İngiltere'de son sözü 85. dakikada bu kez Kane söyledi ve maç 6-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte İngiltere puanını 15'e yükseltti. Bulgaristan ise 3 puanda kaldı.

IRKÇI TEZAHÜRATLAR OYUNU DURDURDU
Bulgaristan'da oynanan maçta taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle karşılaşma iki kez durmak zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan - İngiltere EURO 2020 Elemeleri

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