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Bulgaristan'da futbolculardan hakeme saldırı

18.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan'da futbolculardan hakeme saldırı

Futbolseverler sahalarda ender görülen bir olaya tanıklık etti. Bulgaristan Dördüncü Ligi'nde gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuları kızdıran hakem, sahadan kaçmak zorunda kaldı. Yaşanan arbede sonucunda bir futbolcu hakeme tokat attı.

Futbol sahalarında şiddet olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Bulgaristan 4. Ligi'nde verdiği kararlarla futbolcuları kızdıran bir hakem, oldukça zor anlar yaşadı.

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Ülkenin yarı-profesyonel ligi olan 4. Lig maçları sırasında yaşanan olayda, saldırı eski Bulgar milli takımı oyuncusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılırken, kısa sürede artan gerilim sonucunda saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu. Yaşanan arbede sonucunda hakemin yüzüne bir tokat geldi.

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Sahayı koşarak terk etmek zorunda kalan hakemin görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Hakem, karşılaşmayı terk edip yakındaki bir park alanına saklanmak zorunda kaldı. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar takımın cezalandırmasını talep etti.

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