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Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov istifa etti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 15.10.2019 20:26 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını talep etti. Bu gelişme sonrası Mihaylov, yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.

Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.

Mihaylov'un istifası BFS'nin Cuma günü yapacağı olağanüstü oturumunda ele alınacak.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borislav Mihaylov nazi selamı

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