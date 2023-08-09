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Bumblebee konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi?

09.08.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bumblebee filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bumblebee aynı isimdeki Transformers karakterine dayanan film aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Bumblebee filmini bu akşam ATV ekranlarında izlemek isteyen film hakkındaki detayları araştırıyorlar. Peki, Bumblebee konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi?

Bumblebee filmi bu akşam (9 Ağuatos 2023 Çarşamba) ATV ekranlarında yayınlanacak. Transformers film serisinin altıncısı ve yapımcı olarak rol alan Michael Bay tarafından yönetilmeyen ilk Transformers filmi olmuştur. Bumblebee filmi sinema severlerin gündeminde yer aldı. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Bumblebee filmi hakkında detaylı bilgiler...

BUMBLEBEE KONUSU

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder.

Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

bumblebee film

BUMBLEBEE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hailee Steinfeld – Charlie

Jorge Lendeborg Jr. – Memo

John Cena – Agent Burns

Jason Drucker – Otis

Pamela Adlon – Sally

Stephen Schneider – Ron

Ricardo Hoyos – Tripp

John Ortiz – Dr. Powell

Glynn Turman – General Whalen

Len Cariou – Uncle Hank

Kollin Holtz – Craig

Gracie Dzienny – Tina

Fred Dryer – Sheriff Lock

Isabelle Ellingson – Mean Girlfriend

Mika Kubo – Mean Girlfriend

bumblebee konusu

BUMBLEBEE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmde fotoğraf çekimleri 31 Temmuz 2017'de Los Angeles ve San Francisco, Kaliforniya'da başladı.

3 Aralık 2018'de Berlin'de gösterime giren Bumblebee, 21 Aralık 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve dünya çapında 468 milyon dolar hasılat sağladı ve franchise'daki en düşük hasılatlı film oldu. Film, Hailee Steinfeld'in performansının yanı sıra 1980'lerin ortamı ve nostalji duygusuyla övülen eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı.

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