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Bundesliga'da Bayern Münih Mainz 05'e patladı! Kötü gidişin faturasını 8 golle kestiler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 20:36
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 8-1 yendi.

Bundesliga'da Bayern Münih Mainz 05'e patladı! Kötü gidişin faturasını 8 golle kestiler!

Allianz Arena'da Mainz 05'i ağırlayan Bavyera ekibi, "hat-trick" yapan Harry Kane'in 13, 45+7 ve 70, Leon Goretzka'nın 19 ve 90+2, Thomas Müller'in 47, Jamal Musiala'nın 61, Serge Gnabry'nin de 66. dakikada attığı gollerle 8-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Konuk takımın tek golü, 31. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sezon evinde Bochum'u 7-0 ve Darmstadt 98'i 8-0 mağlup eden Bayern Münih, farklı bir skora daha imza atmış oldu.

Eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-jae'nin 75. dakikada oyuna dahil olduğu Münih ekibinde sakatlığını atlatan eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey ise yedekler arasında yer aldı.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Bayern Münih, bu sonuçla 57 puana yükseldi ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Düşme hattındaki Mainz 05 ise 16 puanla 17. sırada kaldı.

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