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Bundesliga'da lider Bayern Münih'e Bochum çelmesi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 08:12
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında lider Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Bochum'a 3-2 yenildi.

Bundesliga'da lider Bayern Münih'e Bochum çelmesi!

Portekizli defans oyuncusu Raphael Guerreiro'nun 14 ve 28. dakikalarda attığı iki golle Allianz Arena'da 2-0'ı yakalayan Bavyera ekibi, üstünlüğünü koruyamadı.

Hırvat savunmacısı Jakov Medic'in 31. dakikadaki golüyle Bochum'un skoru 2-1'e getirmesinin ardından Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Joao Palhinha, 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren konuk ekip, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ile beraberliği yakaladı ardından Matus Bero'nun 71. dakikadaki golüyle öne geçti: 2-3.

Serge Gnabry'nin 22. dakikada ev sahibi ekip adına bir penaltıdan yararlanamadığı maç, Bochum'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Münih, bu yenilgiye rağmen 61 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde kalma mücadelesi veren ve 16. sırada bulunan Bochum ise puanını 20'ye yükseltti.

BAYER LEVERKUSEN LİGDE 22 MAÇ SONRA KAYBETTİ

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Bundesliga'daki bir diğer maçta Bayer Leverkusen, BayArena'da konuk ettiği Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

Maçın henüz 7. dakikasında konuk ekip, Romano Schmid'in golüyle öne geçti.

Aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamayan Xabi Alonso'nun öğrencileri, Justin Njinmah'ın 90+4. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Ligde 22 maç sonra kaybeden ikinci sıradaki Bayer Leverkusen, 53 puanda kaldı. Puanını 33'e yükselten Werder Bremen ise 12. sırada bulunuyor.

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bayern munich
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