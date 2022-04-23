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Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

23.04.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, Almanya Bundesliga’nın 31. haftasında Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi, böylece üst üste 10, toplamda ise 32. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Almanya Bundesliga’nın 31. hafta müsabakasında lider Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund’u ağırladı. Serge Gnabry, Robert Lewandowski ve Jamal Musiala’nın golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılan Bayern, bitime 3 hafta kala rakibi ile arasındaki puan farkını 12’ye çıkararak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

32. ŞAMPİYONLUK

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Almanya ligine adeta ambargo koyan Bayern Münih, bitime 3 hafta kala elde ettiği şampiyonlukla beraber üst üste 10. kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Avrupa’nın beş büyük liginde üst üste 10 sezon şampiyonluk yaşayan ilk takım olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, Bundesliga’da toplamda 32 kez bu sevinci yaşadı.

NAGELSMANN'IN İLK ZAFERİ

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal’e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.

LEWANDOWSKI ŞOV!

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8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
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