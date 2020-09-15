Bundesliga'da tribün kapıları taraftara açılıyor

Hafta sonunda 2020-21 sezonuna başlayacak Almanya’da yeni seyirci kararı alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaların, yeni sezonla birlikte yüzde 20 kapasiteyle oynanmasına karar verildi. Stat kapasitesinin yüzde 20’si ev sahibi ekip taraftarları tarafından kullanılacak. Deplasman takımı taraftarları stadyuma alınmayacak, ayrıca stadyum içerisinde alkol tüketimine de izin verilmeyecek.

BUNDESLİGA İÇİN ALINAN YENİ SEYİRCİ KURALLARI ŞU ŞEKİLDE:

-Stat kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi takımın taraftarıyla doldurulacak. Rakip takımın taraftarı, stada alınmayacak, alkole izin verilmeyecek.