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Bundesliga'da Werder Bremen küme düştü

22.05.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach'a 4-2 yenilerek 2020-2021 sezonunu 17. sırada tamamlayarak 2. Lig'e Lig'e düştü.

Bundesliga'da Werder Bremen küme düştü

Werder Bremen, Bundesliga'nın 34. haftasında Weser Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Konuk ekip, 3. dakikada Lars Stindl, 52.dakikada Marcus Thuram, 58. dakikada Ramy Bensebaini ve 67. dakikada Florian Neuhaus’un attığı gollerle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Werder Bremen’in gollerini 80. dakikada Milot Rashica ve 83. dakikada Niclas Füllkurg kaydetti.

Böylelikle 2020-2021 sezonunu 31 puanla 17. sırada tamamlayan Werder Bremen, 41 yıl sonra küme düştü.

Daha önce Schalke 04'ün İkinci Lig'e düşmesi kesinleşmişti.

Köln ise sezonun son maçında Schalke 04'ü 1-0 yenerek ligi 33 puanla 16. sırada tamamladı.

Köln, gelecek sezon da Bundesliga'da mücadele etmek için 2. Lig'i 3. sırada bitiren takım ile "play-out" karşılaşmaları oynayacak.

Sezonun son haftasında Augsburg'u 5-2 yenen Bayern Münih, 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Bavyera ekibi üst üste 9'uncu, toplamda ise 31'inci şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Bundesliga
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