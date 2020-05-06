Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihlerini ise Almanya Federasyonu belirledi.
Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.
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