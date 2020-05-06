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Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı

ALMANYA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:23 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin vermişti. Federasyon başlangıç tarihi kesin olarak açıkladı.

Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihlerini ise Almanya Federasyonu belirledi.

BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANDI!

Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

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